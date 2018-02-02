Миссия ОБСЕ поможет восстановить мобильную связь в Донбассе

Об этом заявил во время брифинга первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг .

Известно, что из-за повреждения кабеля на территории самопровозглашенных республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина". Позже на территории ЛНР связь была восстановлена, но ДНР уже четвертую неделю остается без сотовой связи, которая предоставлялась этим оператором.

По словам Хуга, гражданское население страдает от того что связь прервана. Таким образом, ОБСЕ готовы переговорить со стороной конфликта для возобновления мобильной связи в районах, которые не контролируются правительством в Донецкой области.

Ранее киевская сторона в СЦКК сообщила, что ополченцы оставили без рассмотрения заявки компании "Vodafone Украина" на проведение ремонтных работ поврежденного оборудования в районе неподконтрольного Киеву населенного пункта Оленевка в Донецкой области. Этот вопрос также поднимался киевской стороной во время заседания контактной группы по Донбассу.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент Петр Порошенко утверждает, что санкционное давление на Россию должно только усиливаться. Глава государства поблагодарил Вашингтон и его политиков за постоянную поддержку санкций против Кремля, а также отметил эффективность адресных санкций, которые Минфин США направил против ряда российских высоких чиновников и олигархов.