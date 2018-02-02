10:59 02.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Канада построит крупную солнечную электростанцию на Луганщине

Компании Канады рассматривают возможность сотрудничества с Украиной по внедрению проектов возобновляемой энергетики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Канада построит крупную солнечную электростанцию на Луганщине

Отмечается, во время встречи со специалистами канадских компаний речь шла о строительстве на территории Луганской области электростанции с использованием солнечных панелей канадского производства. Согласно информации, станция даст возможность обеспечить 150 мВт мощности и стабилизировать подачу электроэнергии и работу линий электропередачи Луганщины.

Обсуждались также возможности установки аккумуляторных батарей на объектах "зеленой" энергетики, что поспособствует суточному регулированию мощности. Решение для реконструкции этой инфраструктуры будет предоставлено консорциумом канадских компаний: S2E Technologies, DAI, GoldLeaf EGF, Capital Hill Group.

В свою очередь в министерстве отметили, если проект будет успешным, то есть возможность продолжить сотрудничество в этом направлении в других регионах Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", был отключен в украинском городе Нетишин второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции. Такое решение принято для устранения неполадок в системе управления и защиты реактора.

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