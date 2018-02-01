10:59 01.02.2018 | Общество | Новости
100185496:nastya

Литва достроила забор на границе с Россией

Республика Литвы завершила строительство защитного заграждения вдоль границы с Калининградской областью. Об этом сообщает издание BBC.

Литва достроила забор на границе с Россией

Отмечается, что протяженность сооружения составляет 45 км, а высота – два метра.

Строительство обошлось Вильнюсу в 1,3 млн евро, установка камер наблюдения – еще в 2,3 млн евро. Возведение забора назвали военной угрозой со стороны России, но пограничники говорят о других причинах.

По словам страж границы, этот забор не будет их охранять от военной техники. Его задача – борьба с контрабандой и нелегальной миграцией.

К слову, общая протяженность границы между Литвой и РФ составляет 280 км. На большинстве участков страны разделяют природные барьеры – реки и озера.

Литва также планирует до 2020 года завершить установку забора на границе с Беларусью.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", канцлер Австрии Себастиан Курц и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявили о необходимости усиления охраны внешних границ Европейского союза.

Поделиться
Читайте также:
 
ФБР рассматривает второе досье на Трампа и Россию На столичном Броварском проспекте - авария, образовалась пробка Парламент Канады сделал национальный гимн страны гендерно нейтральным - ВИДЕО Вновь установлен новый рекорд посещаемости чемпионата Англии - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив