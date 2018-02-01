ГПУ готовит ходатайство об изменении меры пресечения Гужве

Прокурор будет просить более строгую меру пресечения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 1 февраля, на сайте ГПУ.

Согласно сообщению, прокуратура Киева 31 марта 2017 начала уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Вымогательство против Гужвы. В июне ему было сообщено о подозрении. Тогда же ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 544 тысяч гривен, который и был внесен.

Вместе с тем он должен был прибывать по каждому требованию к органу досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда, а в случае невозможности явиться по уважительным причинам. Однако ни подозреваемый, ни его адвокаты не прибыли для ознакомления с материалами, поэтому по истечении указанного срока составлен и согласован обвинительный акт, - говорится в сообщении.

Таким образом, напомнили в ГПУ, в соответствии с положениями уголовного процессуального законодательства по состоянию на сегодняшний день в отношении подозреваемого продолжает действовать избранная судом мера пресечения в виде внесенного им залога. Также Шевченковским районным судом города Киева продолжает проводить разбирательства по делу по обвинению Гужвы в уклонение от уплаты налогов и сборов. В указанном уголовном производстве ему была избрана мера пресечения - залог в размере миллион гривен, который был внесен на счет суда.

Прокуратура также просила сдать на хранение три паспорта для выезда за границу, однако, решением Шевченковского районного суда города Киева прокурору было отказано, - пояснили в ГПУ.

Напомним, Гужва попросил политическое убежище у властей Австрийской Республики.

Как сообщаел УРА-Информ, заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сегодня заявил, что Генеральная прокуратура Украины готова просить у Австрии экстрадиции главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужву.