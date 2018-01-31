В Харькове еще троих патрульных заподозрили во взяточничестве

Они останавливали машины, утверждая, что водитель выглядит пьяным. Затем забирали права и техпаспорт и запугивали административной ответственностью.

Нагрудные видеорегистраторы патрульные при этом выключали, а о праве на медобследование водителей не предупреждали. Как сообщили во вторник, 30 января, в областной прокуратуре во взяточничестве подозревают 32-летнего старшего лейтенанта и двух 25-летних лейтенантов.

Всем трем уже объявили о подозрении в вымогательство и получении взяток. По словам начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова задержанные предлагали водителям "решить вопрос" за пять тысяч гривен и если те соглашались, их отпусками. Затем встречались с ними в определенное время в условленном месте и обменивали документы на деньги.

Прокуратура установил два эпизода получения взяток. Так в декабре 2017 года и в январе 2018 года взяточники получили десять тысяч гривен. Теперь злоумышленникам грозит статья, которая предусматривает десять лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 января стало известно о задержании сотрудниками СБУ в Харькове группы патрульных, которые при содействии таксиста систематически вымогали деньги у водителей якобы за нарушения правил дорожного движения.