Украинскую границу усилят боевой техникой

Отмечается, что в условиях войны с Россией пограничников сейчас готовят, как военное боевое подразделение. Уже в этом году количество мобильных групп и плотность защиты на границе увеличат.

Также в этом году пограничникам из бюджета выделят девять млрд гривен и помощь специального подразделения вертолетов. Отряд боевых машин должен появиться уже через месяц. Он будет помогать и военным, и полиции.

О новом отряде боевых летательных машин подробно не рассказывают, известно лишь, что из бюджета на него уже выделили 1,3 млрд грн.

Пока контрабандистов и нарушителей гоняют по границе украинские беспилотники Спектатор. За год учебный центр подготовил семь экипажей: полтысячи боевых вылетов и ни одного потерянного дрона.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", канцлер Австрии Себастиан Курц и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявили о необходимости усиления охраны внешних границ Европейского союза.