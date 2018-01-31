09:59 31.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинскую границу усилят боевой техникой

Пограничники усилят украинскую границу новой боевой техникой и подготовкой мобильных групп пограничников. Помогать им будет специальное подразделение вертолетов. Об этом сообщают украинские СМИ.

Украинскую границу усилят боевой техникой

Отмечается, что в условиях войны с Россией пограничников сейчас готовят, как военное боевое подразделение. Уже в этом году количество мобильных групп и плотность защиты на границе увеличат.

Также в этом году пограничникам из бюджета выделят девять млрд гривен и помощь специального подразделения вертолетов. Отряд боевых машин должен появиться уже через месяц. Он будет помогать и военным, и полиции.

О новом отряде боевых летательных машин подробно не рассказывают, известно лишь, что из бюджета на него уже выделили 1,3 млрд грн.

Пока контрабандистов и нарушителей гоняют по границе украинские беспилотники Спектатор. За год учебный центр подготовил семь экипажей: полтысячи боевых вылетов и ни одного потерянного дрона.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", канцлер Австрии Себастиан Курц и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявили о необходимости усиления охраны внешних границ Европейского союза.

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