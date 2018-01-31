Насиров намерен обжаловать свое увольнение

Как написал в среду, 31 января, на своей страничке в Facebook Насиров, он считает решение Кабмина незаконным и нечестным. Так же, как и мое отстранение в прошлом году. Было удивительно узнать о рассмотрении этого вопроса из СМИ.

А еще удивительнее, как и на основании чего принято такое решение. Меня с ним не ознакомили и тем более - не взяли объяснений, - написал он.

Насиров также заверил, что докажет свою невиновность в суде, а позже докажет незаконность и необоснованность его увольнения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины в среду, 31 января, принял решение уволить отстраненного от своих обязанностей главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Как пояснил во время сегодняшнего заседания премьер-министр страны Владимир Гройсман, Кабмин направил в государственную комиссию представление об увольнении Насирова. Госкомиссия дала свое заключения. Сегодня мы принимаем это решение, - сказал Гройсман.