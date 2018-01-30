Украина испытала собственную крылатую ракету - ФОТО

По словам секретаря, крылатая ракета наземного базирования способна точно поражать наземные и морские цели. Во время испытаний проверялись летные характеристики и работа систем ракеты.

Ракета полностью является украинской разработкой конструкторов бюро Луч в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями ОПК Украины.

Главной задачей СНБО, которая координирует национальную ракетную программу, является разработка комплекса крылатых ракет не только наземного, но и также морского и воздушного базирования.

Турчинов уточнил, что для Украины сегодняшнее испытание – очень важное событие, потому что после разоружения армии в соответствии с Будапештским меморандумом на вооружении ВСУ не осталось ни одной крылатой ракеты.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Совет национальной безопасности и обороны на заседании утвердил "Основные показатели Государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы".