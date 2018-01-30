18:17 30.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100185347:nastya

Украина испытала собственную крылатую ракету - ФОТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что Украина провела первое успешное испытание новой крылатой ракеты отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Украина испытала собственную крылатую ракету - ФОТО

По словам секретаря, крылатая ракета наземного базирования способна точно поражать наземные и морские цели. Во время испытаний проверялись летные характеристики и работа систем ракеты.

Ракета полностью является украинской разработкой конструкторов бюро Луч в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями ОПК Украины.

Главной задачей СНБО, которая координирует национальную ракетную программу, является разработка комплекса крылатых ракет не только наземного, но и также морского и воздушного базирования.

Турчинов уточнил, что для Украины сегодняшнее испытание – очень важное событие, потому что после разоружения армии в соответствии с Будапештским меморандумом на вооружении ВСУ не осталось ни одной крылатой ракеты.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Совет национальной безопасности и обороны на заседании утвердил "Основные показатели Государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы".

Поделиться
Читайте также:
 
Промоутер Ломаченко готов начать переговоры о бое с Линаресом Оккупированный Луганск снова остался без воды Ярмоленко вылетел из состава Боруссии на несколько недель - ФОТО Под Харьковом автобус сдуло ветром - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив