Суд не стал отстранять Гаврилову от должности председателя Госаудитслужбы

Таким образом, суд отказал Специальной антикоррупционной прокуратуре в удовлетворении ходатайства. Соответствующее решение суд принял в понедельник вечером, 29 января.

При этом во время заседания, сторона обвинения утверждала, что благодаря высокой должности Гаврилова могла оказывать давление на следствие, из-за чего оно не могло бы отслеживать факты незаконного обогащения чиновницы.

Прокуроры СПА даже приводили факты разговоров, которые им удалось заслушать, заверив, что Гаврилова общалась с одним из народных депутатов, с которым она якобы согласовывала определенные назначения в аудиторской службе. Его фамилия на суде так и не прозвучала. Впрочем, сторона обвинения пообещала рассказать подробнее во время рассмотрения дела по существу.

Суд такие аргументы прокуроров существенными не признал, поэтому Гаврилову не отстранили от занимаемой должности.

Адвокаты Гавриловой остались довольны таким решением суда. Однако они считают, что оно не окончательное.

Вместе с тем прокуроры САП уже заявили, что будут подавать апелляцию на решение суда. В частности, их заинтересовало письмо-характеристика Гавриловой от Кабинета министров, которое характеризует чиновницу "с хорошей стороны".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 января детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили председателю Государственной аудиторской службы о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.

В то же время сама Гаврилова утверждает, что вносила в электронные декларации правдивые сведения, и называет производство, которое ведет относительно ее состояния НАБУ, следствием давления на нее.