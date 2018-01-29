Кейт Миддлтон пожертвовала свои волосы на парики для онкобольных детей

Примечательно, что она все сделала анонимно. Известно, что парикмахер обрезал 17 сантиметров длины волос монаршей особы, и именно он передал их в фонд "Маленькая принцесса".

Эта организация делает парики для детей, которые потеряли волосы после химиотерапии.

В свою очередь в благотворительном фонде заявили, что не владеют информацией о поступлении волос одного из представителей королевской семьи.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Кэтрин Миддлтон, жена принца Уильяма и мать двоих совместных детей не перестает радовать поклонников своими нарядами. В этот раз на публике она появилась в платье для беременных от Seraphine за 99 фунтов стерлингов.