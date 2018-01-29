08:58 29.01.2018 | Общество | Новости
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Кейт Миддлтон пожертвовала свои волосы на парики для онкобольных детей

Герцогиня Кембриджская, жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон пожертвовала часть длины своих волос на парики для детей, страдающих онкологией. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Кейт Миддлтон пожертвовала свои волосы на парики для онкобольных детей

Примечательно, что она все сделала анонимно. Известно, что парикмахер обрезал 17 сантиметров длины волос монаршей особы, и именно он передал их в фонд "Маленькая принцесса".

Эта организация делает парики для детей, которые потеряли волосы после химиотерапии.

В свою очередь в благотворительном фонде заявили, что не владеют информацией о поступлении волос одного из представителей королевской семьи.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ"Кэтрин Миддлтон, жена принца Уильяма и мать двоих совместных детей не перестает радовать поклонников своими нарядами. В этот раз на публике она появилась в платье для беременных от Seraphine за 99 фунтов стерлингов.

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