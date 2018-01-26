В Украине создадут спецотряд из 55 вертолетов

По его словам, соответствующий контракт МВД Украины несколько месяцев готовит совместно с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардией и полицией. Так, предусматривается получение порядка 55 вертолетов марки Airbus.

Аваков уточнил, что вертолеты позволят обеспечить систему покрытия по всей стране в любых чрезвычайных ситуаций. Начиная от реагирования на чрезвычайные ситуации, пожары, вызовы уголовного характера и заканчивая медицинскими вопросами, когда нужно будет доставить в острых ситуациях больного из небольшого села непосредственно к специалисту.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что консультативная миссии ЕС в Украине передала Нацполиции 30 внедорожников Nissan Patrol.