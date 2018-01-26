12:43 26.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине создадут спецотряд из 55 вертолетов

Министр внутренних дел Арсен Аваков во время своего выступления в Хмельницком анонсировал открытие в 2018 году мобильного отряда службы реагирования, у которого в распоряжении будут около 55 вертолетов.

В Украине создадут спецотряд из 55 вертолетов

По его словам, соответствующий контракт МВД Украины несколько месяцев готовит совместно с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардией и полицией. Так, предусматривается получение порядка 55 вертолетов марки Airbus.

Аваков уточнил, что вертолеты позволят обеспечить систему покрытия по всей стране в любых чрезвычайных ситуаций. Начиная от реагирования на чрезвычайные ситуации, пожары, вызовы уголовного характера и заканчивая медицинскими вопросами, когда нужно будет доставить в острых ситуациях больного из небольшого села непосредственно к специалисту.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что консультативная миссии ЕС в Украине передала Нацполиции 30 внедорожников Nissan Patrol.

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