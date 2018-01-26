В Львовской области полиция задержала завкафедры одного из ВУЗов

Преподаватель попался на взятке. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, руководитель кафедры требовал от студента деньги за содействие в сдаче экзаменов, защите дипломных, курсовых и других работ.

Он был задержан при получении очередной "помощи" от студентов. Во время задержания правоохранители изъяли у злоумышленника три тысячи гривен и 400 долларов. Задокументировано получение ученым взяток на общую сумму почти сто тысяч гривен, – говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины в среду, 24 января, задержали бывшего начальника инспекции по контролю за использованием и охраной земель Главного управления Госгеокадастра в Полтавской области. Бывший чиновник попался на взятке.

Мужчина требовал у местного жителя более 750 тысяч гривен за содействие в беспрепятственном продлении договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 88 гектаров.