На Филиппинах из-за вулкана эвакуировали 90 тысяч человек

По состоянию на шесть часов утра пятницы, 26 января, активность вулкана повлияла в целом на 22827 семей или 88886 человек. Как сообщает национальный совет по управлению в чрезвычайных ситуациях страны, из общего количество эвакуированных 18365 семей или 69672 человек на данный момент находятся в 69 центрах эвакуации.

Еще 2822 семьи или 11946 человек находятся не в центрах эвакуации.

В совета также напомнили, что в ночь на пятницу фиксировались выбросы пепла высотой до трех километров, а выбросы лавы - до 500 метров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Филиппинах в ночь на вторник, 23 января, произошло извержение недавно проснувшегося вулкана Майон. Его фонтаны лавы над кратером достигали 700 метров в высоту, а столбы пепла поднялись на три километра. На тот момент информации о пострадавших пока не поступало.