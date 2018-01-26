На Филиппинах из-за вулкана эвакуировали 90 тысяч человек

Из-за активности вулкана Майон, который начал извержение два дня тому назад, на Филиппинах были вынуждены покинуть свои дома 88 тысяч человек.
По состоянию на шесть часов утра пятницы, 26 января, активность вулкана повлияла в целом на 22827 семей или 88886 человек. Как сообщает национальный совет по управлению в чрезвычайных ситуациях страны, из общего количество эвакуированных 18365 семей или 69672 человек на данный момент находятся в 69 центрах эвакуации.
Еще 2822 семьи или 11946 человек находятся не в центрах эвакуации.
В совета также напомнили, что в ночь на пятницу фиксировались выбросы пепла высотой до трех километров, а выбросы лавы - до 500 метров.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Филиппинах в ночь на вторник, 23 января, произошло извержение недавно проснувшегося вулкана Майон. Его фонтаны лавы над кратером достигали 700 метров в высоту, а столбы пепла поднялись на три километра. На тот момент информации о пострадавших пока не поступало.