В Одессе Дарт Вейдер стала помощником народного избранца - ФОТО

Соответствующее удостоверение на имя Вейдер Дарт Александровны подписал секретарь горсовета Алексей Потапский.

Известно, что одесский Дарт Вейдер сменил пол и стала помощником депутата горсовета и по совместительству Палпатина.

Ранее в 2015 году к власти в Одессе пришли космические герои. Так, собрав всех героев киносаги "Звездные войны", создали "Блок Дарта Вердера". Впоследствии, одним из депутатов городского совета Одессы стал император Палантин.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", работники СБУ разоблачили на взятке главу коммунального предприятия Черниговского облсовета. Так, на взятке поймали депутата горсовета одного из райцентров области.