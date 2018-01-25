14:48 25.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе Дарт Вейдер стала помощником народного избранца - ФОТО

В Одесском городском совете официальным помощником депутата стала Дарт Вейдер. Об этом сообщает местное издание Думская.

В Одессе Дарт Вейдер стала помощником народного избранца - ФОТО

Соответствующее удостоверение на имя Вейдер Дарт Александровны подписал секретарь горсовета Алексей Потапский.

Известно, что одесский Дарт Вейдер сменил пол и стала помощником депутата горсовета и по совместительству Палпатина.

Ранее в 2015 году к власти в Одессе пришли космические герои. Так, собрав всех героев киносаги "Звездные войны", создали "Блок Дарта Вердера". Впоследствии, одним из депутатов городского совета Одессы стал император Палантин.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", работники СБУ разоблачили на взятке главу коммунального предприятия Черниговского облсовета. Так, на взятке поймали депутата горсовета одного из райцентров области. 

 

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