В Одессе Дарт Вейдер стала помощником народного избранца - ФОТО

В Одесском городском совете официальным помощником депутата стала Дарт Вейдер. Об этом сообщает местное издание Думская.
Соответствующее удостоверение на имя Вейдер Дарт Александровны подписал секретарь горсовета Алексей Потапский.
Известно, что одесский Дарт Вейдер сменил пол и стала помощником депутата горсовета и по совместительству Палпатина.
Ранее в 2015 году к власти в Одессе пришли космические герои. Так, собрав всех героев киносаги "Звездные войны", создали "Блок Дарта Вердера". Впоследствии, одним из депутатов городского совета Одессы стал император Палантин.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", работники СБУ разоблачили на взятке главу коммунального предприятия Черниговского облсовета. Так, на взятке поймали депутата горсовета одного из райцентров области.