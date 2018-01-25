В четверг в Украине мороз и солнце

В большинстве областей осадков не ожидается, лишь ночью в Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областях пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно южный, 5-10 метров на секунду, в Карпатах местами порывы могут достигать 15-20метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 6-11 градусов мороза.

В Киеве сегодня от появившихся до рассвета облаков уже к утру не останется и следа, и до самого вечера будет держаться ясная погода. Осадков синоптики не обещают. Вместе с тем на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов мороза. Днем будет от 3 до 5 градусов со знаком минус.

На западе Украины ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица. Ночью температура воздуха составит 3-12 градусов со знаком минус. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 6 градусов мороза.

На севере страны в четверг без осадков, на дорогах местами гололедица. Ночь. Столбики термометров опустятся до отметки в 9-16 градусов ниже нуля, в Сумской области до15-20 градусов. Днем будет от 1 до 9 холодных градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 13-20 градусов. Днем будет от 2 до 11 градусов со знаком минус.

На востоке также без осадков, на дорогах местами гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до 14-22 градусов мороза. Днем будет 6-12 градусов мороза.

На юге Украины сегодня без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до отметки в 11-18 градусов ниже нуля. Днем столбики термомтеров покажут от минус 2 до минус 8 градусов.

Народный прогноз: 25 января почитается память святой Татианы. В народе этот день называли "Татьяна Крещенская", "Бабий кут". Если в этот день шел снег, то лето ожидали дождливое, если было морозно, ясно - лето обещало быть теплым, а год - плодородным: Если снегопад - летом дождик част. А вот теплая метель на Татьяну и "гнилой ветер" (южный) были нежеланными явлениями в этот день, поскольку указывали на неурожай и засуху.