У берегов Индии произошло сильное землетрясение

Его магнитуда составила 5,9 баллов по шкале Рихтера. О жертвах, пострадавших и разрушениях информация пока не поступала.

Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. Эпицентр толчков располагался в 172 километрах от острова Мохеан в Индийском океане недалеко от восточного побережья Индии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле побережья Аляски 23 января произошло землетрясение магнитудой 8,2 баллов. По предварительным данным, очаг землетрясения находился на глубине десяти километров. Землетрясение сосредоточено в 256 километрах к юго-востоку от Кадья.