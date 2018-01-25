07:29 25.01.2018 | Общество | Новости
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У берегов Индии произошло сильное землетрясение

Возле берегов Индии в четверг утром, 25 января, произошло мощное землетрясение.

У берегов Индии произошло сильное землетрясение

Его магнитуда составила 5,9 баллов по шкале Рихтера. О жертвах, пострадавших и разрушениях информация пока не поступала.

Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. Эпицентр толчков располагался в 172 километрах от острова Мохеан в Индийском океане недалеко от восточного побережья Индии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле побережья Аляски 23 января произошло землетрясение магнитудой 8,2 баллов. По предварительным данным, очаг землетрясения находился на глубине десяти километров. Землетрясение сосредоточено в 256 километрах к юго-востоку от Кадья.

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