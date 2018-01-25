Потребительский рынок мяса птицы увеличился

Так, во всем мире производство мяса птицы увеличилось до 100 млн тонн, что почти в три раза больше, чем в 1990 году. На втором месте по росту производства занимает свинина, которая за последние 24 года набрала 65 процентов мощностей. На третьем месте - говядина, производство которой увеличилось на 22 процента до 65 млн тонн в год.

На мировые рынки вышли новые экспортеры-гиганты, такие как Бразилия, США и Евросоюз, которые обеспечивают мировую экономику этим ресурсом почти наполовину.

Стоит отметить еще две новые, которым удалось существенно увеличить экспорт данной продукции - это Турция и Украина. В нашей стране потребление мяса увеличилось за последние два года в полтора раза, что связано не только с дешевизной продукции, но и отсутствием высоких налогом на ее производство для предпринимателей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", миссия республики Гана недавно инспектировала систему украинского государственного контроля в сфере безопасности продукции птицеводства.