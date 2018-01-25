Потребительский рынок мяса птицы увеличился

Мировой рынок куриного мяса более конкурентоспособен, нежели рынок потребления свинины. Об этом свидетельствуют данные опубликованные Федеральным статистическим ведомством Германии.
Так, во всем мире производство мяса птицы увеличилось до 100 млн тонн, что почти в три раза больше, чем в 1990 году. На втором месте по росту производства занимает свинина, которая за последние 24 года набрала 65 процентов мощностей. На третьем месте - говядина, производство которой увеличилось на 22 процента до 65 млн тонн в год.
На мировые рынки вышли новые экспортеры-гиганты, такие как Бразилия, США и Евросоюз, которые обеспечивают мировую экономику этим ресурсом почти наполовину.
Стоит отметить еще две новые, которым удалось существенно увеличить экспорт данной продукции - это Турция и Украина. В нашей стране потребление мяса увеличилось за последние два года в полтора раза, что связано не только с дешевизной продукции, но и отсутствием высоких налогом на ее производство для предпринимателей.
Как сообщалось в "УРА-Информ", миссия республики Гана недавно инспектировала систему украинского государственного контроля в сфере безопасности продукции птицеводства.