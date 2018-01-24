19:18 24.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские паспорта будут изготавливать неподалеку Донбасса, - Тука

Вскоре украинские паспорта будут изготовлять вблизи линии разграничения с оккупированными территориями Донбасса.

Украинские паспорта будут изготавливать неподалеку Донбасса, - Тука

Такими сведениями поделился на пресс-конференции заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, уже закуплено несколько комплектов оборудования для изготовления и печати украинских паспортов.

Предполагается, что это позволит молодым людям, которые достигли 16 лет и проживают на оккупированных территориях, получить легальный документ, не дожидаясь очереди по несколько месяцев. Он также отметил, что оборудование может заработать в январе или феврале.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Госмиграционная служба нашей страны намерена в течение ближайших месяцев вернуться к плановой выдачи загранпаспортов. Таким образом – с  января 2018 г. планируется запуск на полиграфкомбинат "Украина" дополнительной линии персонализации заграничных паспортов.

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