Украинские паспорта будут изготавливать неподалеку Донбасса, - Тука

Такими сведениями поделился на пресс-конференции заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, уже закуплено несколько комплектов оборудования для изготовления и печати украинских паспортов.

Предполагается, что это позволит молодым людям, которые достигли 16 лет и проживают на оккупированных территориях, получить легальный документ, не дожидаясь очереди по несколько месяцев. Он также отметил, что оборудование может заработать в январе или феврале.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Госмиграционная служба нашей страны намерена в течение ближайших месяцев вернуться к плановой выдачи загранпаспортов. Таким образом – с января 2018 г. планируется запуск на полиграфкомбинат "Украина" дополнительной линии персонализации заграничных паспортов.