11:16 24.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Янукович от начала президентства был под влиянием России, - Парубий

Бывший президент Украины Виктор Янукович от начала своего президентства находился под влиянием Российской Федерации.

Янукович от начала президентства был под влиянием России, - Парубий

Об это говорит отказ Украины во времена руководства Януковича от углубления сотрудничества с НАТО, подписания харьковских соглашений о продлении базирования Черноморского флота РФ в Севастополе, отказ от евроинтеграции, а также получение кредита в три миллиарда долларов. Такое мнение высказал в среду, 24 января, во время допроса в качестве свидетеля по делу о государственной измене Януковича в Оболонском районном суде Киеве председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.

При этом с начала допроса адвокат Виктор Сердюк неоднократно прерывал свидетеля, заявляя, что он дает ложные показания и такие, которые не касаются дела. На замечание суда придерживаться порядка не реагировал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 24 января, районный суд города Киева, на рассмотрении которого находится уголовное дело о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича, планирует допросить в качестве свидетелей ряд политиков.

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