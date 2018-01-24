Боевики отпустили из плена украинского военнослужащего - ФОТО

В среду. 24 января, боевики освободили украинского военнослужащего Романа Савкова.
Он находился в плену на оккупированных территориях Донбасса. Как сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, народный депутат Украины Ирина Геращенко, только что в СБУ доложили Петру Порошенко, и президент по телефону уже поздравил Романа на свободе.
Он еще в шоковом состоянии и не верит, что все это правда, - рассказала Геращенко, добавив, что Романа захватили раненого, удерживали в Макеевской колонии. Кроме того, в у него сахарный диабет, а боевики не давали ему лекарств, из-за чего у Романа значительно ухудшилось состояние здоровье.
В свою очередь Порошенко в своем Twitter отметил, что поздравил освобожденного из плена старшего солдата, которого пленили под Красногоровкой. Поздравляю со вторым днем рождения. Добро пожаловать домой. Счастлив, что нам это удалось. Поручил провести необходимое медицинское обследование и лечение Романа, - написал глава государства.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 января Порошенко сообщил, что Украина ожидает освобождения из плена еще несколько военных. Недавно президент помиловал осужденную женщину, чтобы освободить из плена военного.