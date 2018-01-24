Боевики отпустили из плена украинского военнослужащего - ФОТО

Он находился в плену на оккупированных территориях Донбасса. Как сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, народный депутат Украины Ирина Геращенко, только что в СБУ доложили Петру Порошенко, и президент по телефону уже поздравил Романа на свободе.

Он еще в шоковом состоянии и не верит, что все это правда, - рассказала Геращенко, добавив, что Романа захватили раненого, удерживали в Макеевской колонии. Кроме того, в у него сахарный диабет, а боевики не давали ему лекарств, из-за чего у Романа значительно ухудшилось состояние здоровье.

В свою очередь Порошенко в своем Twitter отметил, что поздравил освобожденного из плена старшего солдата, которого пленили под Красногоровкой. Поздравляю со вторым днем ​​рождения. Добро пожаловать домой. Счастлив, что нам это удалось. Поручил провести необходимое медицинское обследование и лечение Романа, - написал глава государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 января Порошенко сообщил, что Украина ожидает освобождения из плена еще несколько военных. Недавно президент помиловал осужденную женщину, чтобы освободить из плена военного.