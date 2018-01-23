Абитуриентам с временно оккупированных территорий облегчили условия регистрации на ВНО

Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

По его словам, для абитуриентов, которые перебывают на временно оккупированных территориях будут созданы несколько облегченных условий регистрации на ВНО.

Такое решение принято, из-за плохой работы средств связи. Так, абитуриенты смогут отправлять соответствующие комплекты документов в региональные центры оценивания качества образования в электронном виде.

Кроме этого, по словам Карандия, соответствующая категория лиц имеет право пройти регистрацию на ВНО во время дополнительного времени - с 3 по 21 мая. Также он отметил, что регистрация на прохождение пробного внешнего независимого оценивания завершается через 8 дней.

Напомним, что пробное оценивание состоится 24 марта - по украинскому языку и литературе и 31 марта - по всех предметам.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", регистрация участников пробного внешнего независимого оценивания начнется 9 января и продлится до 31 января 2018 года.