Что находится внутри современного матрасного изделия?

Однако стоит понимать, что для каждого конкретного человека понятие идеального матраса отличается: в виду его возраста, привычек, любимой позы сна и особенностей организма. Матрасы могут разниться характеристиками, качества которых определяются, в первую очередь, тем, что находится внутри матраса. Также «начинка» определяет стоимость.

Выделяют две большие группы матрасов – это матрасы с пружинами и матрасы, у которых в основе только эластичные наполнители. Обе группы имеют свои незначительные отличительные особенности, но в целом – оба типа матрасов могут быть комфортными для большинства потребителей при условии правильного выбора модели.

Внутри пружинного матраса может находиться зависимый блок – блок пружин, элементы которого связаны между собой. Еще его называют блоком Боннель. У него посредственные ортопедические свойства, так как он прогибается по типу «гамака», особенно при большом весе. Однако матрасы с зависимым блоком стоят немного, что делает их отличным вариантом для дачи, гостевого спального места, для периодического использования и так далее.

Независимые пружины – это более сложная конструкция, каждый элемент которой работает независимо от остальных, гарантируя лучшую адаптацию к весу на поверхности матраса. Количество пружин на квадратный метр матраса может быть разным – от 120 до 1000. Чем больше пружин, тем, как правило, дороже матрас.

Кроме пружин в любом матрасе присутствуют и наполнители. Они могут быть природного происхождения (кокос, латекс, соевая пена и так далее), а также искусственными, синтезированными в лабораториях (ППУ, эластичные, массажные пены, материал с эффектом памяти и так далее). Есть матрасы с одним наполнителем или комбинацией наполнителей в основе. Наполнители определяют жесткость, а также ортопедические свойства и способность матраса к адаптации к телу. Если модель без пружин, то наполнители отвечают и за поддержку.

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