На Рождество в Украине будет аномально тепло, в Киеве мокрый снег

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков. Местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 3-8 градусов тепла.

В Киеве сегодня небольшой дождь с мокрым снегом, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью составит 1-3 теплых градуса. Днем потеплеет до 5-7 градусов.

На западе Украины также небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Ночная температура воздуха составит 0-5 градусов тепла. Днем потеплеет до 3-9 градусов.

На севере страны в воскресенье местами небольшой дождь с мокрым снегом, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 2-8 градусов.

В центре Украины без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем потеплеет до 3-9 градусов.

На востоке страны сегодня без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ночью температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем будет от 3 до 8 градусов.

На юге Украины без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 0-6 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 5-11 градусов.

Народный прогноз: 7 января отмечается Рождество - один из главных христианских праздников. С прежних времен это день примирения, доброты, миролюбия, прославления Христа. Наши предки приметили, если в этот день тепло - весна будет холодная. Если же в день Рождества холодно и вьюга, будет холодно и летом. Густой иней и снег в этот день предвещали летом изобилие хлеба и малины. Несмотря на торжество этого праздника, светлый, ясный день указывал на неурожай. А много звезд на небе - на урожай грибов, ягод и гороха.