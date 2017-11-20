Украина отметила День агрария - ФОТО

Гость студии – Тарас Высоцкий, Генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса". Ассоциация УКАБ — это объединение передовых агропромышленных компаний Украины, деятельность которого способствует успешному ведению агробизнеса в Украине. Тарас Высоцкий – авторитетный специалист в области операционного менеджмента, маркетинговых и рыночных исследований, анализа ценовой конъюнктуры международных и украинских рынков сельскохозяйственных культур.

Говорим о событиях года, наиболее сильно повлиявших на украинский агробизнес, основных трендах отрасли, достижениях, задачах и перспективах с топ-менеджментом компаний – лидеров.

И, конечно же, услышим поздравления и пожелания для аграриев Украины.

На фото: Наталия Церковникова и Тарас Высоцкий в студии программы OPEN CASE.

В выпуске также участвуют Председатель наблюдательного совета группы компаний " Прометей" Рафаэл Гороян, Генеральный директор компании " Агриматко-Украина " Александр Холод, Генеральный директор компании " Лимагрейн Украина " Виктор Карбивский и Директор по маркетингу компании "МАИС" Глеб Коваленко.

"На сегодняшний день, агросектор является самым развитым сектором экономики, и конечно же, другие отрасли на него ориентируются", – Наталия Церковникова.

"Европейский Союз – это двери для экспорта украинской аграрной продукции на весь мир. Потому что, сам факт доступа (или экспорта) в ЕС, является подтверждением качества, безопасности, высокого стандарта", – Тарас Высоцкий.

"Я вижу перспективу 2018 года для агробизнеса – движение вперед к технологиям", – Александр Холод.

"Мы делаем будущее для нашей страны, будущее для наших детей", – Рафаэл Гороян.

"У нас должны быть не клиенты, а партнеры. И, в лучшем случае, не партнеры, а друзья", – Глеб Коваленко.

"Люди, которые работают на земле, отдают самое лучшее – теплоту своих рук", – Виктор Карбивский.