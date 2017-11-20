12:16 20.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина отметила День агрария - ФОТО

Конец года – время подводить итоги и строить прогнозы. 16 ноября 2017 года на Первом Деловом телеканале вышел праздничный выпуск программы OPEN CASE с Наталией Церковниковой, приуроченный ко Дню работника сельского хозяйства Украины.

Украина отметила День агрария - ФОТО

Гость студии  – Тарас Высоцкий, Генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса". Ассоциация  УКАБ — это объединение передовых агропромышленных компаний Украины, деятельность которого способствует успешному ведению агробизнеса в Украине. Тарас Высоцкий – авторитетный специалист в области операционного менеджмента, маркетинговых и рыночных исследований, анализа ценовой конъюнктуры международных и украинских рынков сельскохозяйственных культур.

Говорим о событиях года, наиболее сильно повлиявших на украинский агробизнес, основных трендах отрасли, достижениях, задачах и перспективах с топ-менеджментом компаний – лидеров.

И, конечно же, услышим поздравления и пожелания для аграриев Украины.

На фото: Наталия Церковникова и Тарас Высоцкий в студии программы OPEN CASE.

В выпуске также участвуют Председатель наблюдательного совета группы компаний " Прометей" Рафаэл Гороян, Генеральный директор компании " Агриматко-Украина" Александр Холод, Генеральный директор компании " Лимагрейн Украина" Виктор Карбивский и Директор по маркетингу компании "МАИС" Глеб Коваленко.

"На сегодняшний день, агросектор является самым развитым сектором экономики, и конечно же, другие отрасли на него ориентируются", – Наталия Церковникова.

"Европейский Союз – это двери для экспорта украинской аграрной продукции на весь мир. Потому что, сам факт доступа (или экспорта) в ЕС, является подтверждением качества, безопасности, высокого стандарта", – Тарас Высоцкий.

"Я вижу перспективу 2018 года для агробизнеса – движение вперед к технологиям", – Александр Холод.

"Мы делаем будущее для нашей страны, будущее для наших детей", – Рафаэл Гороян.

"У нас должны быть не клиенты, а партнеры. И, в лучшем случае, не партнеры, а друзья", – Глеб Коваленко.

"Люди, которые работают на земле, отдают самое лучшее – теплоту своих рук", – Виктор Карбивский.


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