С начала года Гоструда выявила 1,6 тыс. нелегальных работников

Об этом сообщает пресс-служба Гоструда.

Как отмечается, в соответствии со статьей 265 Кодекса законов о труде Украины за каждого выявленного неоформленного работника на работодателя налагается штрафная санкция в сумме 96 тыс. грн.

"Были случаи, когда работодатели препятствовали проведению инспектирования по вопросам оформления работников", - говорится в сообщении.

Также в течение января-октября 2017 года на 19 субъектов хозяйствования наложен штраф в сумме 320 тыс. грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала нынешнего года Госфискальной службой обнаружено три тысячи наемных трудящихся, труд которых работодателем использовался без оформления трудовых отношений. Такие данные распространила пресс-служба ГФС.