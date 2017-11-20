10:35 20.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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С начала года Гоструда выявила 1,6 тыс. нелегальных работников

Чуть больше, чем за полгода Государственная служба по труду обнаружила 1605 работников, которые все это время приступали к работе без оформления трудовых отношений

С начала года Гоструда выявила 1,6 тыс. нелегальных работников

Об этом сообщает пресс-служба Гоструда.

Как отмечается, в соответствии со статьей 265 Кодекса законов о труде Украины за каждого выявленного неоформленного работника на работодателя налагается штрафная санкция в сумме 96 тыс. грн.

"Были случаи, когда работодатели препятствовали проведению инспектирования по вопросам оформления работников", - говорится в сообщении.

Также в течение января-октября 2017 года на 19 субъектов хозяйствования наложен штраф в сумме 320 тыс. грн. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала нынешнего года Госфискальной службой обнаружено три тысячи наемных трудящихся, труд которых работодателем использовался без оформления трудовых отношений. Такие данные распространила пресс-служба ГФС.


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