20:15 19.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В оккупированном Крыму российские силовики задержали активиста - ФОТО

В оккупированном Российской Федерацией Крыму в воскресенье, 19 ноября, силовики задержали крымско-татарского активиста объединения "Крымская солидарность" Руслана Белялова.

В оккупированном Крыму российские силовики задержали активиста - ФОТО

Причиной его задержания стал его автомобиль, который якобы находится в угоне. Как написал на своей страничке в Facebook сам активист, около четырех часов дня его хотели увезти в полицию, но он отказался.

Адвокат Лиля Гемиджи едет ко мне, - написал Белялов. Вместе с тем еще один члена объединения СервераМустафаев, отметил, что это человек с активной жизненной позицией, активист "Крымской солидарности", гражданский журналист и именно это является настоящей причиной давления на него со стороны российских силовиков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в доме Руслана Белялова 8 ноября в Старом Крыму во время обыска исчезло три тысячи долларов и 60 тысяч российских рублей. 

В этот же день также пошли обыски и у у Сейтумера Сейтумерова в Бахчисарае и Эльдара Кантимирова в Заречном.


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