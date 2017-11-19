В оккупированном Крыму российские силовики задержали активиста - ФОТО

Причиной его задержания стал его автомобиль, который якобы находится в угоне. Как написал на своей страничке в Facebook сам активист, около четырех часов дня его хотели увезти в полицию, но он отказался.

Адвокат Лиля Гемиджи едет ко мне, - написал Белялов. Вместе с тем еще один члена объединения СервераМустафаев, отметил, что это человек с активной жизненной позицией, активист "Крымской солидарности", гражданский журналист и именно это является настоящей причиной давления на него со стороны российских силовиков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в доме Руслана Белялова 8 ноября в Старом Крыму во время обыска исчезло три тысячи долларов и 60 тысяч российских рублей.

В этот же день также пошли обыски и у у Сейтумера Сейтумерова в Бахчисарае и Эльдара Кантимирова в Заречном.