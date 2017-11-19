18:38 19.11.2017 | Общество | Новости
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Сегодня мир отмечает Международный день мужчин

Сегодня, 19 ноября более 60 стран по всему миру отмечают Международный мужской день. Об этом передает пресс-служба ООН.

Сегодня мир отмечает Международный день мужчин

Знаменательная дата была одобрена по инициативе австрийского магистрата и руководства отделения ООН в Вене. Такая дата была приурочена к вручению Всемирной мужской премии, которую дают известным деятелям кино, искусства, науки и общественности мужского пола. Международный мужской день - это некий аналог восьмому марта.

Праздник должен напомнить общественности, что в последнее время во многих странах наблюдается активное ущемление прав мужчин, а движение маскулизма активно распространяется на противовес феминизму. Дату отмечают в Австралии, странах Карибского бассейна, Северной Америки, Азии и Европы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Новогодние и рождественские праздники украинцы будут праздновать шесть дней.


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