09:55 19.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прогноз погоды Украины на сегодня

Сегодня, 19 ноября на большей части страны синоптики прогнозируют сильные проливные дожди с мокрым снегом. Об этом передает Украинский гидрометцентр.

Прогноз погоды Украины на сегодня

На юге и востоке Украины ожидаются дожди с мокрым снегом. В Николаевской, Запорожской, Полтавской областях переменная облачность, дневная температура поднимется до +5-6 градусов.  В западной части страны без существенных осадков, температура воздуха днем составит до +7, а ночью до +1-2 градусов тепла. На севере Украины возможны осадки в виде снега, температурный лимит не превысит значение в 6-7 градусов тепла.

В Киеве сегодня на протяжении дня ожидается мелкий дождь, скорость ветра не превысит 3-8 м / с. Температура воздуха сохранится на уровне трех-четырех градусов со знаком плюс.

Как сообщалось в "УРА-Информ", по состоянию на 18 ноября, большое количество осадков накроет Львовскую, Хмельницкую, Черновецкую, Тернопольскую области, лишь в восточной части, Крыму и Приазовье без осадков.


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