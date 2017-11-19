Прогноз погоды Украины на сегодня

На юге и востоке Украины ожидаются дожди с мокрым снегом. В Николаевской, Запорожской, Полтавской областях переменная облачность, дневная температура поднимется до +5-6 градусов. В западной части страны без существенных осадков, температура воздуха днем составит до +7, а ночью до +1-2 градусов тепла. На севере Украины возможны осадки в виде снега, температурный лимит не превысит значение в 6-7 градусов тепла.

В Киеве сегодня на протяжении дня ожидается мелкий дождь, скорость ветра не превысит 3-8 м / с. Температура воздуха сохранится на уровне трех-четырех градусов со знаком плюс.

Как сообщалось в "УРА-Информ", по состоянию на 18 ноября, большое количество осадков накроет Львовскую, Хмельницкую, Черновецкую, Тернопольскую области, лишь в восточной части, Крыму и Приазовье без осадков.