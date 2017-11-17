18:56 17.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Террористы обстреляли Попасную

Данных о пострадавших по итогам обстрела на данный момент нет.

Террористы обстреляли Попасную

Пророссийские террористы из артиллерии 17-го ноября обстреляли Попасную, что в  Луганской области. На данный момент сведений о пострадавших нет. Такие данные при помощи Facebook распространила спикер полиции области Татьяна Погукай.

Сообщается, что в 13:00 террористы открыли огонь по частному сектору Попасной. В результате оказались повреждены несколько хозпостроек, а также здание отдела полиции, линии электроснабжения. Подачу электричества восстановили через час. Сведений о пострадавших сейчас нет.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО заметили четыре тысячи единиц вооружения.


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