Террористы обстреляли Попасную

Пророссийские террористы из артиллерии 17-го ноября обстреляли Попасную, что в Луганской области. На данный момент сведений о пострадавших нет. Такие данные при помощи Facebook распространила спикер полиции области Татьяна Погукай.

Сообщается, что в 13:00 террористы открыли огонь по частному сектору Попасной. В результате оказались повреждены несколько хозпостроек, а также здание отдела полиции, линии электроснабжения. Подачу электричества восстановили через час. Сведений о пострадавших сейчас нет.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО заметили четыре тысячи единиц вооружения.