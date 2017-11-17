На Одесчине чиновник попался на взятке размером 135 тысяч долларов

В Одесской области на взятке размером 135 тысяч долларов был недавно задержан чиновник сельсовета Затоки. Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Украины.

Как стало известно - правоохранители на взятке в 135 тысяч долларов задержали главу юридического департамента Затоковского сельсовета. Задержанный получил взятку за решение вопроса о выделении в аренду земельных участков на территории н.п. Затока.

Как сообщал УРА-Информ, глава сельсовета попался на взятке в Киевской области. Он требовал взятку размером в 50 тысяч гривен.