На Одесчине чиновник попался на взятке размером 135 тысяч долларов

Чиновник сельсовета Затоки требовал за предоставление земельных участков деньги.
В Одесской области на взятке размером 135 тысяч долларов был недавно задержан чиновник сельсовета Затоки. Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Украины.
Как стало известно - правоохранители на взятке в 135 тысяч долларов задержали главу юридического департамента Затоковского сельсовета. Задержанный получил взятку за решение вопроса о выделении в аренду земельных участков на территории н.п. Затока.
Как сообщал УРА-Информ, глава сельсовета попался на взятке в Киевской области. Он требовал взятку размером в 50 тысяч гривен.