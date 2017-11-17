На конкурс построения музея Революции Достоинства потрачено 2,5 млн гривен

Соответствующие сведения сообщил во время брифинг министр культуры Украины Евгений Нищук.

По словам Нищука, на следующий год предвидены средства на завершение конкурса. Также он подчеркнул, что пока неизвестно, какой будет смета собственно мемориала и музея, отметив, что это зависит от конечного результата, от победителя конкурса.

В следующем году предусмотрено 300 млн грн, но это средства, которые предусмотрены не только для мемориала и музея, но и на другие объекты памяти, добавил министр культуры.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о создании организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".