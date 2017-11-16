Главарь "ЛНР" готов обсудить с Киевом обмен пленными

Также Плотницкий сообщил о готовности еще раз согласовать с Киевом все списки пленных для обмела. Такие данные распространило издание РИА Новости. Согласно словам Плотницкого - мы готовы говорить и еще раз согласовать перечни и количество пленных для будущего обмена. Теперь - ответ только за украинской стороной – добавил он. При этом известно, что 15 ноября В. Путин обсуждал по телефону с лидерами "ЛНР" и "ДНР" вопрос обмена пленными на Донбассе.

Как сообщал УРА-Информ, в вопросе обмена пленными Киев не пойдет на шантаж – сообщала ранее Ирина Геращенко.