12:35 16.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Главарь "ЛНР" готов обсудить с Киевом обмен пленными

Глава самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Плотницкий недавно сообщил о готовности обсудить вопрос обмена пленными с Киевом.

Главарь

Также Плотницкий сообщил о готовности еще раз согласовать с Киевом все списки пленных для обмела. Такие данные распространило издание РИА Новости. Согласно словам Плотницкого - мы готовы говорить и еще раз согласовать перечни и количество пленных для будущего обмена. Теперь - ответ только за украинской стороной – добавил он. При этом известно, что 15 ноября В. Путин обсуждал по телефону с лидерами "ЛНР" и "ДНР" вопрос обмена пленными на Донбассе.

Как сообщал УРА-Информ, в вопросе обмена пленными Киев не пойдет на шантаж – сообщала ранее Ирина Геращенко.


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