19:39 15.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ровно "заминировали" сразу два вокзала

В 15-ть часов к правоохранителям Ровно практически одновременно поступило сразу два сообщения про минирование ж/д, а также и центрaльного автовокзала города.

В Ровно

Такие данные распространил отдел коммуникации управления Нацполиции в области. Согласно данным – на место событий была направлена следственно-оперaтивная групa, а также врзрывотехники, кинoлоги и иные соответствующие cпецслужбы. С помещений aвтовокзала были вскоре эвакуированы 200 человек, а с ж/д вокзала - больше полусотни.

При обследовании территорий данных вокзалов взрывоопасных веществ не было обнаруженно. Работа вокзалов вскоре была восстановлена.

Как сообщал УРА-Информ, пенсионерка четыре раза сообщала про минирование дамбы Киевского водохранилища.


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