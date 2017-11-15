В Ровно "заминировали" сразу два вокзала

Такие данные распространил отдел коммуникации управления Нацполиции в области. Согласно данным – на место событий была направлена следственно-оперaтивная групa, а также врзрывотехники, кинoлоги и иные соответствующие cпецслужбы. С помещений aвтовокзала были вскоре эвакуированы 200 человек, а с ж/д вокзала - больше полусотни.

При обследовании территорий данных вокзалов взрывоопасных веществ не было обнаруженно. Работа вокзалов вскоре была восстановлена.

Как сообщал УРА-Информ, пенсионерка четыре раза сообщала про минирование дамбы Киевского водохранилища.