Террористы обстреляли жилые кварталы Зайцево из "Градов"

На Донетчине террористы обстреляли из реактивной системы "Град" жилые кварталы н.п. Зайцево. Такие данные со ссылкой на украинскую сторону СЦКК распространила пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Известно, что 14 ноября с 19:45 в процессе обстрела позиций подразделений ВСУ в районе н.п. Зайцево-Северное под огонь террористов по направлению н.п. Кондратьевского попали его жилые кварталы - уточняют в сообщении. Согласно данным пресс-центра, по итогам обстрела боевиками из РЗСО БМ-21 "Град" оказался отчасти разрушен жилой дом по ул. Коляденко, 34.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе по итогам обстрелов за прошлые сутки двое украинских силовиков получили ранения.