13:46 15.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Террористы обстреляли жилые кварталы Зайцево из "Градов"

Украинской стороной СЦКК материалы относительно зафиксированных обстрелов террористов переданы ОБСЕ.

Террористы обстреляли жилые кварталы Зайцево из

На Донетчине террористы обстреляли из реактивной системы "Град" жилые кварталы н.п. Зайцево. Такие данные со ссылкой на украинскую сторону СЦКК распространила пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Известно, что 14 ноября с 19:45 в процессе обстрела позиций подразделений ВСУ в районе н.п. Зайцево-Северное под огонь террористов по направлению н.п. Кондратьевского попали его жилые кварталы - уточняют в сообщении. Согласно данным пресс-центра, по итогам обстрела боевиками из РЗСО БМ-21 "Град" оказался отчасти разрушен жилой дом по ул. Коляденко, 34.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе по итогам обстрелов за прошлые сутки двое украинских силовиков получили ранения.


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