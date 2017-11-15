Пациенты психбольниц смогут получить информацию о состоянии своего здоровья

Такие данные распространили в комментарии Минздрава - согласно принятому накануне законопроекту. Известно, что парламент принял законопроекты 4449 и 1242, согласно которым пациенты получат шанс обратиться в суд и получить альтернативный вывод про их психическое здоровье. Участие же пациента в судебном заседании при рассмотрении вопроса о применении принудительных мер медхарактера становится обязательным.

Как сообщал УРА-Информ, мэр столицы В. Кличко недавно поведал о закупке для больниц медицинского оборудования.