16:35 15.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пациенты психбольниц смогут получить информацию о состоянии своего здоровья

Пациенты в психиатрических заведениях теперь могут сами обращаться в суд и получить альтернативные данные о состоянии своего здоровья. 

Пациенты психбольниц смогут получить информацию о состоянии своего здоровья

Такие данные распространили в комментарии Минздрава - согласно принятому накануне законопроекту. Известно, что парламент принял законопроекты 4449 и 1242, согласно которым пациенты получат шанс обратиться в суд и получить альтернативный вывод про их психическое здоровье. Участие же пациента в судебном заседании при рассмотрении вопроса о применении принудительных мер медхарактера становится обязательным.

Как сообщал УРА-Информ, мэр столицы В. Кличко недавно поведал о закупке для больниц медицинского оборудования.


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