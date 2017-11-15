2500 роз высадят в Кропивницком

При этом коммунальщиками планируется украсить город двумя с половиной тысячами кустов роз. Такие данные распространили в пресс-службе горсовета.

На данный момент 230 саженцев ожидают весны на клумбах местной Театральной площади. Также у сотрудников КП "Благоустройство" в планах - высадить 700 кустов роз вдоль всей улицы Большая Пермская, а также еще 1200 саженцев – около аэропорта – также отметили в пресс-службе. Власть города уже обратилась к гражданам, попросив их не воровать саженцы и не ломать.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве подросток украл розы с клумбы.