В Славянске задержан мужчина с гранатой

Так, в процессе осмотра его вещей правоохранители выявили гранату Ф-1 с запалом. Владельцем указанного боеприпаса является житель Святогорска 1958 года рождения.

В процессе проверки вещей 43-летнего жителя Славянска изъяли полсотни патронов для нарезного оружия 5,6 мм. Такие же боеприпасы были обнаружены и у 29 летнего жителя Лимана. Мужчина держал у себя 55 патронов калибром 7,62 миллиметра – отмечает пресс-служба Славянского отделения полиции Донетчины.

Как сообщал УРА-Информ, с начала 2017-го года правоохранителями было получено около 200-от сообщений о преступлениях с применением взрывчатки.