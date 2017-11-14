19:17 14.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100179057:mysnichenko

В Славянске задержан мужчина с гранатой

В Славянске в процессе патрулирования железнодорожного вокзала правоохранители остановили мужчину.

В Славянске задержан мужчина с гранатой

Так, в процессе осмотра его вещей правоохранители выявили гранату Ф-1 с запалом. Владельцем указанного боеприпаса является житель Святогорска 1958 года рождения.

В процессе проверки вещей 43-летнего жителя Славянска изъяли полсотни патронов для нарезного оружия 5,6 мм. Такие же боеприпасы были обнаружены и у 29 летнего жителя Лимана. Мужчина держал у себя 55 патронов калибром 7,62 миллиметра – отмечает пресс-служба Славянского отделения полиции Донетчины.

Как сообщал УРА-Информ, с начала 2017-го года правоохранителями было получено около 200-от сообщений о преступлениях с применением взрывчатки.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив