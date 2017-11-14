В Дели вертолеты для борьбы со смогом не могут летать

По состоянию на вторник, 14 ноября, уровень загрязнения воздуха в городе в 30 раз превышает норму. Местные власти закрыли школы и рекомендуют горожанам как можно меньше времени проводить на улице.

В месте с тем местные власти пытались применить вертолеты для борьбы со смогом, однако они не смогли работать в смоге. Как сообщает The Guardian, в вертолетной компании, которую власти привлекли для разгона смога, заявили, что прямо сейчас, из-за сильного загрязнения воздуха, вертолеты не могут выполнять необходимые операции. Мы сообщили об этом властям города, - сказал управляющий директор вертолетной компании, добавив, что есть еще и другая проблема. Многие районы города, особенно его южные кварталы, где находится парламент, находятся в зоне, где запрещены полеты, - пояснил он.

При этом главной причиной смога считают пожары, которые устроили фермеры в штатах Харьяна, Уттар-Прадеш и Пенджаб – в это время они традиционно сжигают остатки растений после сбора урожая.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительство Индии в четверг, 9 ноября, объявило о чрезвычайной ситуации в столице Нью-Дели. Такое решение было принято из-за загрязнения окружающей среды на фоне токсического смога.