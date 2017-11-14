Известный российский режиссер попал в "черный список" "Миротворца" - ФОТО

Отмечается, что анкета режиссера разместили в разделе "Чистилище".

Как стало известно, его обвиняют в антиукраинской пропаганде, поддержке агрессивной политики России и манипулировании общественно значимой информацией.

Так, в 2014 году во время аннексии Крыма Бондарчук вместе с другими российскими деятелями культуры поддержали политику Владимира Путина по Украине и полуострову.

После этого Бондарчук попал в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, и получил запрет на въезд в Украину.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Служба безопасности Украины запретил въезд в Украину грузинскому депутату Кобе Накопия. Политик не может пересекать границу три года. Решение было принято на основании статьи 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".