Прокуратура вызвала Януковича на допрос

Он должен явится в прокуратуру 17 ноября. Как сказано в повестке, опубликованной на сайте ГПУ в понедельник, 13 ноября, Янукович в соответствии с требованиями закона Украины должен прибыть в четыре часа дня в следственный отдел управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины кабинет № 1106Б по адресу город Киев улица Резницкая 13/15.

С ним будут проводить процессуальные действия в уголовном деле № 12013220530000400 от 31 января 2013 по признакам состава преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины, - говорится в повестке дня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, до этого Генеральная прокуратура Украины вызывала бывшего президента Украины Виктора Януковича на допрос 17 октября 2017 года.