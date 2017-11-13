12:55 13.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе боевики мешают работе международных наблюдателей

Украинская сторона СЦКК высказала свое осуждение бездействию СЦКК России.

На Донбассе боевики мешают работе международных наблюдателей

Известно, что террористы препятствуют работе наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ - на Донбассе. Об этом данные распространил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Известно, что террористы продолжают грубо препятствовать применению беспилотников миссии ОБСЕ. Украинская сторона осудила бездействие российской стороны СЦКК – в вопросе предоставления гарантий безопасности миссии ОБСЕ – также сказано в сообщении. Согласно данным пресс-центра, девятого ноября 2017 г. в 11:50 члены миссии в н.п. Петровское ради верификации участка разведения пробовали выполнить запуск своего беспилотника. Но террорист помешал это сделать.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Трехизбенка террористы обстреливали дома мирных жителей.


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