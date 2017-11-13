На Донбассе боевики мешают работе международных наблюдателей

Известно, что террористы препятствуют работе наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ - на Донбассе. Об этом данные распространил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Известно, что террористы продолжают грубо препятствовать применению беспилотников миссии ОБСЕ. Украинская сторона осудила бездействие российской стороны СЦКК – в вопросе предоставления гарантий безопасности миссии ОБСЕ – также сказано в сообщении. Согласно данным пресс-центра, девятого ноября 2017 г. в 11:50 члены миссии в н.п. Петровское ради верификации участка разведения пробовали выполнить запуск своего беспилотника. Но террорист помешал это сделать.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Трехизбенка террористы обстреливали дома мирных жителей.