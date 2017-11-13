Еврокомиссия создала экспертную группу для борьбы с фейковыми новостями

По предварительным данным, комиссия начала общественное обсуждение темы борьбы с фейковыми новостями.

Создана "экспертная группа высокого уровня", в которую должны войти ученые, онлайн-платформы, СМИ и общественные организации.

"Мы должны дать нашим гражданам средства отличать фейковые новости, увеличить доверие онлайн и упорядочивать информацию, которую они получают", - заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Так, Европейская комиссия пригласила экспертов подавать свои заявки на участие в этой группе. Результатом обсуждения темы борьбы с дезинформацией должны стать возможные меры по улучшению доступа к надежной и точной информации.

Как заявил еврокомиссар по вопросам единого цифрового рынка Андрус Ансип, нужно найти сбалансированный подход между свободой слова, плюрализмом СМИ и правом граждан на доступ к разносторонней и надежной информации.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины подписал соглашение о "Поддержке реформ по развитию верховенства права в Украине". Украине необходимо два-три года качественной интенсивной работы для проведения реформ в сфере права. Комиссия выделит средств на сумму в 52 млн евро для принятия определенных законов, которые помогут трансформировать реформы в области права.