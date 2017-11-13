Amnesty обвинила Асада в преступлениях против человечности

Правозащитники отнесли к преступлениям войсками Асада населенных пунктов и принудительное переселение проживающих там людей, передает издание Deutsche Welle.

Также отмечается, что сирийская правительственная армия устраивала бомбардировки осажденных территорий и блокировала доставку гуманитарной помощи, в результате чего мирные жители испытывали острую нехватку продовольствия и медикаментов.

Кроме того, Amnesty раскритиковала также так называемое "примирительное соглашение" между режимом Асада и сирийской оппозицией. В результате тысячи семей, эвакуированных из города, оказались в бедственных условиях в скудно оснащенных лагерях, сетуют правозащитники.

В этой связи правозащитники полагают, что данное соглашение можно приравнять фактически к принудительному переселению людей.

Организация Amnesty потребовала от ООН провести тщательное расследование описанных обстоятельств и подвергнуть уголовному преследованию нарушителей.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Европейский союз собирается рассмотреть введение новых экономических санкций против Сирии. Евросоюз ввел дополнительные ограничительные меры против сирийских высокопоставленных чиновников и ученых за их роль в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения.