09:13 13.11.2017 | Общество | Новости
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Amnesty обвинила Асада в преступлениях против человечности

Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила президента Сирии Башара Асада в преступлениях против человечности.

Amnesty обвинила Асада в преступлениях против человечности

Правозащитники отнесли к преступлениям войсками Асада населенных пунктов и принудительное переселение проживающих там людей, передает издание Deutsche Welle.

Также отмечается, что сирийская правительственная армия устраивала бомбардировки осажденных территорий и блокировала доставку гуманитарной помощи, в результате чего мирные жители испытывали острую нехватку продовольствия и медикаментов.

Кроме того, Amnesty раскритиковала также так называемое "примирительное соглашение" между режимом Асада и сирийской оппозицией. В результате тысячи семей, эвакуированных из города, оказались в бедственных условиях в скудно оснащенных лагерях, сетуют правозащитники.

В этой связи правозащитники полагают, что данное соглашение можно приравнять фактически к принудительному переселению людей.

Организация Amnesty потребовала от ООН провести тщательное расследование описанных обстоятельств и подвергнуть уголовному преследованию нарушителей.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Европейский союз собирается рассмотреть введение новых экономических санкций против Сирии. Евросоюз ввел дополнительные ограничительные меры против сирийских высокопоставленных чиновников и ученых за их роль в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения.


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