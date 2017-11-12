На Донбассе за день зафиксированы 23 обстрела, потерь среди украинских военных нет - ВИДЕО

Вместе с тем сегодня потнрь среди украинских военных сегодня нет. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на пресс-центр штаба АТО, ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Оперативная обстановка сохранила тенденцию к обострению.

Российские наемные войска и дальше продолжают не выполнять свои обязательства в рамках последних договоренностей по соблюдению перемирия

Так, на Луганском направлении еще на заре противник из стрелкового оружия и гранатометов обстрелял позиции украинских защитников вблизи Крымского, а после обеда - выпустил четыре мины калибра 82 мм. На подступах к Донецку факты применения противником пехотного вооружения зафиксированы вблизи Авдеевки, Песков, Новоселовки Второй и Марьинки.

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе зафиксированы 18 обстрелов, ранен один украинский военный.