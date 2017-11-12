17:54 12.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киевские власти полностью подготовили технику для уборки снега

В Киеве спецтехника была приведена в рабочую готовность по случаю выпадения первого снега. Об этом передает "Киевавтодор".

Киевские власти полностью подготовили технику для уборки снега

В ведомстве уверяют, что к зимнему периоду в столице стоит готовиться заранее, так как медленное реагирование на резкие изменения погодных условия зачастую приводят к массовым дорожно-транспортным происшествиям, а также транспортным коллапсам и пробкам, а потому необходимо обеспечить своевременное реагирование и безопасность дорожного движения в случае резкого ухудшения погодных условий.

На данный момент для уборки улиц готовы 345 единиц техники. Коммунальщики предупредили, что на 27 улицах столицы возможный запрет движения транспортных средств в связи со срочной уборкой снега.

Как сообщалось в "УРА-Информ", синоптики Украины прогнозируют, что уже 24 и 25 октября температура в стране ночью снизится до двух градусов мороза, а в начале ноября стоит ожидать первого снега.


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