Киевские власти полностью подготовили технику для уборки снега

В ведомстве уверяют, что к зимнему периоду в столице стоит готовиться заранее, так как медленное реагирование на резкие изменения погодных условия зачастую приводят к массовым дорожно-транспортным происшествиям, а также транспортным коллапсам и пробкам, а потому необходимо обеспечить своевременное реагирование и безопасность дорожного движения в случае резкого ухудшения погодных условий.

На данный момент для уборки улиц готовы 345 единиц техники. Коммунальщики предупредили, что на 27 улицах столицы возможный запрет движения транспортных средств в связи со срочной уборкой снега.

Как сообщалось в "УРА-Информ", синоптики Украины прогнозируют, что уже 24 и 25 октября температура в стране ночью снизится до двух градусов мороза, а в начале ноября стоит ожидать первого снега.