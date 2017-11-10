В Украине стало вдвое больше людей с инвалидностью

Такие данные в рамках конференции распространил глава академии госуправления при Президенте нашей страны Василий Куйбида. Согласно его словам – согласно анализу сложившейся ситуации – в Украине зафиксирована тенденция роста процента граждан, которые имеют особые потребности. Таких людей за 26 последних лет стало вдвое больше – теперь их около 2,5 миллиона, в том числе 156 тысяч детей. Куйбида подчеркнул также, что статистика также не исключает и данные по оккупированному Донбассу, Крыму.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине решили увеличить штрафы за парковку на местах, предназначенных для инвалидов.