19:43 10.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Николаеве отопления лишились 50 домов

В Николаеве по причине аварийной ситуации, которая произошла недавно на теплотрассе, теплоснабжения лишились 48 жилых домов.

В Николаеве отопления лишились 50 домов

Также отопление пропали в местном детсаду. Такие данные распространили представители Департамента ЖКХ Николаевского горсовета.

Согласно данным ОАО "Николаевская ТЭЦ" – по причине ремонтных работ на теплотрассе, что по ул. Чкалова - с десятого до 11-го ноября тепло подаваться не будет в 48 жилых домов, а также в детский сад № 137, который находится на ул. Чкалова.

Как сообщал УРА-Информ, в столице без отопления остались сразу несколько тысяч жителей. На Лесном массиве прорвало водопровод – отметили в аварийной службе.


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