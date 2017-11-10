В Николаеве отопления лишились 50 домов

Также отопление пропали в местном детсаду. Такие данные распространили представители Департамента ЖКХ Николаевского горсовета.

Согласно данным ОАО "Николаевская ТЭЦ" – по причине ремонтных работ на теплотрассе, что по ул. Чкалова - с десятого до 11-го ноября тепло подаваться не будет в 48 жилых домов, а также в детский сад № 137, который находится на ул. Чкалова.

Как сообщал УРА-Информ, в столице без отопления остались сразу несколько тысяч жителей. На Лесном массиве прорвало водопровод – отметили в аварийной службе.