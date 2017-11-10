В Африке замечена вспышка АЧС

Такие данные распространило издание African Farming. Согласно данным – вспышки АЧС в последний раз замечены были в провинции Луапула еще год назад.

Известно, что гибель голов свиней замечена Нацслужбой сельскохозяйственной информации. При этом диагноз АЧС уже подтвердили лабораторными исследованиями отдела ветеринарной службы страны. Первые факты заболевания АЧС замечены были в Замбии - в далеком 1912 году. В свое время серьезные меры карантина обеспечили в ограничении распространения данного заболевания успех.

Как сообщал УРА-Информ, в Одесской области зафиксированы новые случаи АЧС.