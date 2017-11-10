22:41 10.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские военные получат новые высокочастотные радиостанции

Военные части украинской армии уже с этого года будут получать радиостанции Aselsan. Об этом передает пресс-служба ВСУ.

Украинские военные получат новые высокочастотные радиостанции

На сегодняшнем брифинге генерал-майор Владимир Рапко сообщил, что украинские военные части будут оснащены новыми ультракоротковолновом радиостанциями турецкой компании Aselsan. Новая техника позволит бороться с любого рода "заглушками", а также обнаружить дроны, которые зачастую используют российские военные и террористы ДНР, ЛНР с целью разведки.

Генерал-майор подчеркнул, что по результатам специальной проверки специалистами Генштаба было установлено, что данные приборы наилучшим образом соответствуют критериям цена-качество.

Как выяснилось, отдельные воинские части и подразделения продолжат использование радиостанций Harris, полученных в рамках программы военной помощи от США. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что танками обеспечены почти все 100 процентов технических подразделений.


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