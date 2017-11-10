САП вручила Насирову обвинительный акт

Как сообщили в прокуратуре, сегодня же акт будет передан в суд. Вместе с тем в САП напомнили, что Соломенский районный суд Киева установил срок ознакомления с материалами досудебного расследования по подозрению Насирова для его защиты до 6 ноября.

Напомним, Роману Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного статье Уголовного Кодекса Украины Злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Как сообщал УРА-Информ, Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения сто миллионов гривен залога, который за него внесла жена. Однако суд решил, что Насиров будет ходить с электронным браслетом до 21 октября. Позже ему продлили меру пресечения до 14 декабря и разрешили выезжать в Киевскую область.